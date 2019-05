Hilden : Illegales Autorennen: Polizei sucht Zeugen

Hilden Ein Rollerfahrer meldete am Sonntagabend (19. Mai 2019) ein illegales Autorennen auf der Berliner Straße bei der Polizei.

Gegen 21.45 Uhr am Sonntagabend meldete sich ein 18-jähriger Rollerfahrer telefonisch bei der Polizei. Er gab an, gerade über die Berliner Straße in Hilden gefahren zu sein, als ihm in Höhe der Sportmühle drei dunkle BMW sowie ein Porsche Cayenne auffielen.