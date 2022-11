Illegales Autorennen : Autos rasen mit 120 km/h durch Hilden

Hilden Zwei junge Männer sollen sich in Hilden am späten Mittwochabend ein illegales Autorennen geliefert haben. Beide sind nun vorerst ihre Führerscheine los.

Gegen 23.10 Uhr überwachten Polizisten in ihrem Streifenwagen an der Walder Straße in Hilden den Straßenverkehr, als ihnen zwei Fahrzeuge auffielen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Beide Autofahrer ließen demnach ihre Motoren aufheulen und fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Walder Straße. Aber damit nicht genug: Trotz Überholverbots überholten sie laut den Beamten in sehr dichtem Abstand ein Taxi.