IHK analysiert Besucherströme Hilden bewährt sich als Einkaufsstadt

In Haan gab es an den zwei Standorten, an denen gezählt wurde, gegensätzliche Entwicklungen. Der Bereich Kaiserstraße/Neuer Markt/Martin-Luther-Straße legte an beiden Tagen zu. So stieg die Besucherfrequenz am Donnerstag von 2669 auf 3182 Personen und damit um satte 19 Prozent. Am Samstag war der Anstieg von 2294 auf 2401 Besucher und damit um 5 Prozent nicht ganz so deutlich. Die südliche Marktpassage verlor hingegen. Fiel der Rückgang von 3849 auf 3574 Besucher und damit um 7 Prozent am Donnerstag noch moderat aus, war er an den Samstagen deutlich spürbar: Hier wurden statt 3646 nur noch 3082 Besucher gezählt – ein Rückgang um 15 Prozent. Hauptgrund für diese Entwicklung dürften mehrere Geschäftsaufgaben sein. Stand heute ist der Leerstand in diesem Bereich besonders hoch.