Umfrage : IHK: Winter wird für Wirtschaft im Kreis Mettmann hart

Hilden/Haan 220 Betriebe mit rund 18.500 Beschäftigten haben sich an der Konjunktur-Umfrage beteiligt. Für einige Branchen werde es ein langer und mühsamer Weg, bis sich ihre Geschäftstätigkeiten wieder normalisieren würden, sagt IHK-Experte Gerd Helmut Diestler.

Vor der Wirtschaft liege ein harter Winter. Für einige Branchen werde es ein langer und mühsamer Weg, bis sich ihre Geschäftstätigkeiten wieder normalisieren würden. Dennoch gehe die Wirtschaft insgesamt von einer weiteren, allmählichen konjunkturellen Erholung aus – sofern es nicht erneut zu flächendeckenden Lockdowns komme. Die Rückkehr auf Vorkrisenniveau werde nicht vor dem Jahr 2022 erwartet. So lautet das Ergebnis der aktuellen IHK-Konjunkturumfrage für den Kreis Mettmann, an der sich von Mitte September bis Anfang Oktober knapp 220 Betriebe mit zusammen rund 18.500 Beschäftigten beteiligt haben.

Da die Wirtschaftskrise 2020 ausschließlich durch die Corona-Pandemie ausgelöst worden sei, habe die Wirtschaft nach den Lockerungen im Sommer schnell wieder Tritt fassen können. „Allerdings ist nicht daran zu denken, auf absehbare Zeit wieder an das Vorkrisenniveau anknüpfen zu können“, gibt Diestler zu bedenken. So berichtet aktuell zwar nur noch jeder dritte Betrieb von einer schlechten Geschäftslage (Mitte Juni: jeder Zweite). Und für jeden vierten Betrieb laufen die Geschäfte zu Herbstbeginn wieder gut (Mitte Juni: jeder Sechste). Der Geschäftslageindex, also die Differenz der „Gut“- und „Schlecht“-Meldungen, hat sich damit verbessert. Er verharrt aber mit minus acht Punkten im negativen Bereich (Mitte Juni: -30 Punkte). Für das kommende Jahr setzt nur eine kleine Mehrheit der Unternehmen auf eine Verbesserung ihrer Geschäftslage. Im Krisenmodus befinden sich die Schloss- und Beschlagindustrie sowie die Automobil-Zulieferer. Bei drei Viertel der Betriebe sind die Auftragseingänge gesunken, bei kaum einem gestiegen. Auslastung: unter 70 Prozent. Auch in den übrigen Industriebranchen sieht es mit jeweils rund 73 Prozent nur wenig besser aus.