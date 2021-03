Hilden/Haan : IHK: Unternehmen sollen Beschäftigte selbst impfen

Hilden/Haan Große Unternehmen sollen ihre Angestellten selbst impfen. Dazu ruft die für Hilden und Haan zuständige Industrie- und Handelskammer (IHK) Düsseldorf gemeinsam mit dem Kreis Mettmann auf.

Landrat Thomas Hendele unterstützt den Appell der IHK vehement: „Wir müssen so viel wie möglich impfen. Die Einbindung von Unternehmen, die über passende betriebsärztliche Einrichtungen verfügen, kann die Impfung erheblich beschleunigen und breitflächiger machen.“ Unternehmer sollten klären, ein entsprechendes Interesse in der Belegschaft vorausgesetzt, wie Impfungen in ihrem Unternehmen ganz konkret durchgeführt werden können. Erfahrungsgemäß seien dazu innerbetrieblich zahlreiche Absprachen zu treffen. „Gut vorbereitet zu sein, ist das Gebot der Stunde. Die Impfkampagne muss an Fahrt gewinnen. Und unsere Unternehmen könnten der Gamechanger sein“, so Berghausen.