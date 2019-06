Hilden : Großes Interesse an Ausbildungsplätzen

Hilden Beim „Azubi-Speed-Dating“ der IHK in der Hildener Stadthalle boten gestern 45 Unternehmen aus der Region 180 freie Ausbildungsplätze an.

Jetzt kommt es drauf an: Die jungen Leute haben am Dienstag in der Stadthalle Hilden genau zehn Minuten Zeit, um ein Ausbildungsunternehmen von sich zu überzeugen. Fällt dieses „Mini-Bewerbungsgespräch” positiv aus, erhält der Kandidat einen „Recall”, also eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch oder Test.

Anja Suweski ist aus Düsseldorf nach Hilden gekommen. Die 17-Jährige hat die Fachhochschulreife an einer kirchlichen Ersatzschule gemacht: „Ich möchte Bürokauffrau werden und habe schon Speed Datings mitgemacht.“ Auch Ramona Bogdan ist aus Düsseldorf angereist. Sie ist 19, arbeitet an ihrer Fachoberschulreife und will ihre Chancen auf dem Ausbildungsmarkt testen: „Ich strebe einen kaufmännischen Beruf im Bereich Versicherungen oder Bankwesen an und will Finanzwirtin werden.“