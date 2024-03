IHK-Veranstaltung in Hilden Beim Azubi-Speeddating eine Lehrstelle finden

Doch welchen Stellenwert hat das Azubi-Speeddating im Bewerbungsprozess? „Wenn hier gesagt wird, ‚Das können wir uns vorstellen‘, dann sind die Chancen auf einen Recall – also eine Einladung zum Vorstellungsgespräch – sehr hoch“, so Backes. Der Vorteil des Speeddatings sei, dass hier besonders Leute, die ein Handicap in ihrem Lebenslauf haben oder die Deutsche Sprache nicht gut beherrschen, die Betriebe persönlich mit ihrem Charme und ihrer Ausstrahlung überzeugen könnten – und nicht nur als Bewerbungsunterlagen in irgendeiner Schublade landen. Aus der Not heraus seien viele Betriebe kulanter geworden. Doch: „Wir haben trotzdem immer noch zu viele Leute in Übergangssystemen – also in ausbildungsvorbereitenden Maßnahmen – und Fachleute rätseln immer noch, warum das so ist.“