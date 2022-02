Hilden/Haan : Inzidenz steigt am Sonntag auf 1292,1

Hilden/Haan Das ist der Corona-Sachstand am Sonntag (06.02.2022). 6.300 Infizierte und 53.862 Genesene im Kreis Mettmann. Verstorbene sind seit Freitag nicht zu vermelden.

Fallzahlen Labortechnisch bestätigt sind im Kreis Mettmann am Sonntag 6300 Infizierte erfasst, 1821 mehr als am Freitag. Davon leben in Erkrath 687 (+180 im Vergleich zu Freitag; 50 am Sonntag neu infiziert), in Haan 385 (+131; 33 neu), in Heiligenhaus 207 (+62; 32 neu), in Hilden 809 (+257; 78 neu), in Langenfeld 851 (+229; 67 neu), in Mettmann 566 (+174; 46 neu), in Monheim 705 (+216; 90 neu), in Ratingen 781 (+201; 94 neu), in Velbert 988 (+279; 101 neu) und in Wülfrath 321 (+92; 26 neu). Der Kreis meldet für Sonntag 617 Neuinfektionen, 578 weniger als am Freitag. Abweichungen können durch zuvor falsch zugeordnete Fälle entstehen.