Hilden : Ideen verwandeln – auch Stadtquartiere

HIlden Das neues Programm der Evangelischen Kirchengemeinde erscheint am 14. August 2021 und wird an 28.000 Haushalte kostenfrei verteilt. „Ideen verwandeln" ist der Titel des neuen ausBlick.

In der Evangelischen Erwachsenenbildung (eeb) ist die Stadtentwicklung ein Schwerpunktthema, das zusammen mit der VHS Hilden-Haan aufgegriffen wird. Wie können Stadtquartiere bürgerschaftlich und ökologisch nachhaltig gestaltet werden? Bernd Buchholz stellt technische und soziale Innovationen vor und Tillmann Hüppauff vom Forschungsprojekt SuPraStadt richtet den Blick auf Politik, Betriebe und Bürger als Gestalter von Stadtquartieren. Ein weiterer Schwerpunkt ist die internationale Sicherheitspolitik. Ist eine aktive gewaltfreie Sicherheitspolitik eine Alternative zur militärischen Durchsetzungskraft? Dieser Frage gehen eeb und VHS in einer Diskussionsveranstaltung mit Ralf Becker von der kirchlichen Initiative „Sicherheit neu denken“ und David Ginster, Referent für Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Waldkaserne in Hilden auf den Grund.

Neu im Programm ist ein Bildungsurlaub für die Suche nach dem Licht mit der Theologin Dr. Claudia Eliass. Im Haus der Stille in der Abtei Königsmünster in Meschede können die Teilnehmer:innen den biblischen Spuren der Ewigkeit folgen und sich von theologischen Lehrer:innen inspirieren lassen. Was ist eigentlich Auferstehung und was kann man sich unter einem Jenseits vorstellen? Die fünftägige Veranstaltung ist in NRW als Bildungsurlaub anerkannt. Das evangelische Veranstaltungsprogramm ist wieder vielseitig: Musikliebhaber können sich wieder auf Konzerte freuen und Gartenliebhaber auf gemeinschaftliches Werkeln im Nachbarschaftsgarten. Für Menschen in der zweiten Lebenshälfte geht die Veranstaltungsreihe „Treffpunkt zweites Wohnzimmer“ mit drei neuen Themenvormittagen weiter. Die Pädagogin Dr. Edith Rüdell leitet durch die Veranstaltung, gibt inhaltliche Impulse und Anregungen für den Austausch - beim ersten Termin am 24. September um 10 Uhr im Gemeindezentrum an der Reformationskirche zum Thema „Beginnt Altern im Kopf?" Für Kinder und Jugendliche gibt es wieder die unverwechselbaren Kindercafés und den offenen SonderBar sowie eine Freizeit in den Herbstferien. Die Onlineversion des neuen Veranstaltungskalenders unter www.evangelisches-hilden.de oder www.eeb-hilden.de.