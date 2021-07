Hilden : „Ich möchte einfach nur ,Danke’ sagen“

Hilden Reinhold Brüning wohnt am Nove-Mesto-Platz und sitzt im Rollstuhl. Er weiß erst nicht, wie er seinen Keller aufräumen soll. Doch dann kommen Freiwillige und packen einfach an. „Das war herzerfrischend.“

In den vergangenen Tagen kreisten Reinhold Brünings Gedanken vor allem um eine Sache: „Wie bekomme ich das alles geregelt?“ Der Hildener wohnt am Nove-Mesto-Platz. Das Itter-Hochwasser stand lange Zeit nicht nur in der Tiefgarage, sondern auch in den Kellern der Häuser. Als das Wasser am Samstag abgepumpt war, begann für ihn das nächste Problem: Brüning sitzt seit vielen Jahren im Rollstuhl. Den Keller alleine ausmisten – das hätte er nicht geschafft. Einige seiner Nachbarn waren ebenso hilflos.