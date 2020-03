Hilden : Quedo macht Kindern Mut zum Vorlesen

Hilden Sozialpädagoge Stefan Knobel verbindet Hundeliebe mit seinem Beruf. Sein Hund und er bilden seit Jahren ein erfolgreiches Therapie-Gespann.

In der zweiten Etage der Hildener Stadtbücherei hat Nicole Reinhold von der Kinderbibliothek eine gemütliche Kuschelecke eingerichtet. Decken und Kissen laden ein, sich hier niederzulassen und zu entspannen. Auf den Decken hat sich ein großer Hund ausgestreckt, den Kopf auf ein Kissen gelegt und lauscht dem Jungen, der aus einem Buch vorliest. Der Hund heißt Quedo und arbeitet seit acht Jahren als Therapiehund zusammen mit Herrchen Stefan Knobel. „Ich bin Sozialpädagoge und hatte früher schon einen Hund“, erzählt Stefan Knobel. Quedo hat er sich extra für die Arbeit als Therapiehund angeschafft. „Ich habe eine Möglichkeit gesucht, wie ich die Hundeliebe mit meinem Beruf verbinden kann“, so Knobel. Quedo ist 2010 geboren und wuchs bereits mit Kindern auf, da ihn Stefan Knobel mit in seine Arbeit bei der Lebenshilfe integrierte. „Er hat von klein auf gelernt, dass Klatschen nicht gefährlich ist.“

Die Idee, den Therapiehund in die Stadtbücherei zu holen, damit ihm die Kinder aus dem Grundschulverbund Beethovenstraße vorlesen können, hatte Leiterin Silke Liesenkloß. „Das Angebot richtet sich an Dritt- und Viertklässler“, erklärt Nicole Reinhold, „die Schwierigkeiten haben und sich vertrauensvoll mit Quedo ans Lesen wagen wollen.“ Die Berührung des Hundes, das weiche Fell, die Körperwärme, das alles hat beruhigende Wirkung auf die Kinder. Mohammed (9), Laura (8) und Daniel (9) mögen Hunde. „Ich habe in Polen drei Hunde“, erzählt Laura. „Einen großen und zwei kleine.“ Mohammed hat mit Hunden nicht so viel Erfahrung, aber mit Begeisterung erzählt er von den Haustieren seiner Familie. „Wir hatten mal 80 Tauben.“ Mohammed ist nicht so der große Leser. „Ich lese ein bisschen“, sagt er, „bei den Hausaufgaben.“ Daniel dagegen ist ein begeisterter Leser. „Ich lese oft Zuhause“, verrät er. Für das Vorlesen hat er sogar ein eigenes Buch mitgebracht: „Lauras Geheimnis“. Zum einen gefällt ihm die Geschichte, zum anderen „sind die Buchstaben groß.“ So lässt es sich einfacher vorlesen. Auch Laura liest gerne. „Meine Lehrerin gibt mir manchmal Bücher mit“, erzählt sie. Nun schaut sie sich in der Bücherei um, um ein gutes Buch zum Vorlesen auszusuchen.