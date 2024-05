Tier der Woche Hündin Amy braucht ganz viel Liebe

Bei allen Fortschritten, die Amy bereits gemacht hat, muss ihren neuen Besitzern aber bewusst sein, dass die Hündin in ihren ersten Lebensjahren nicht viel Sozialverhalten kennengelernt hat. Der Besuch einer Hundeschule ist also zwingend erforderlich, um diese Defizite unter Anleitung und im Umgang mit anderen Vierbeinern auszugleichen. Nicht zuletzt, weil die Berner Sennenhündin mit einem Gewicht von 45 Kilogramm enorm viel Kraft besitzt. Amys neue, hundeerfahrene Menschen bekommen noch einen weiteren Hinweis: Amy ist nicht mit Leckerlis bestechlich und auch noch sehr wählerisch, was Futter und Snacks angeht. Ganz wichtig in ihrem neuen Zuhause ist, dass die Hündin, der bisher kein schönes, artgerechtes Leben vergönnt war, einen Rückzugsort hat, der ihr immer und uneingeschränkt zur Verfügung steht.