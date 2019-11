Bürgermonitor : Hoxbach-Brücke: Auftrag vergeben

„Bitte reparieren statt stilllegen!“ steht auf einem Transparent an der gesperrten Fußgängerbrücke Richard-Wagner-Straße. Unterzeichnet mit „Die Anwohner/Beitragszahler. Drei Fußgängerbrücken im Stadtgebiet seien seit etlichen Monat gesperrt.

Die Bürger können nicht verstehen, warum die Erneuerung so lange dauert. Im Stadtentwicklungsausschuss hatte Tiefbauamtsleiter Harald Mittmann jetzt eine gute Nachricht für die Politiker. Der Auftrag für die Fußgängerbrücke über den Hoxbach beim Abenteuerspielplatz sei vergeben: „Wenn alles klappt, ist die neue Brücke im März 2020 fertig.“ Hintergrund: Die Stadt hatte die neue Brücke bereits im Frühjahr ausgeschrieben. „Ergebnis war nur ein einziges Angebot“, berichtet Mittmann: „Und das war mit 118.000 Euro auch noch mehr als doppelt so teuer wie kalkuliert.“ Deshalb habe die Stadt die Brücke im Oktober erneut ausgeschrieben. Fünf Angebote gingen ein. Jetzt wurde der Auftrag für 40.000 Euro vergeben. Das zeige, dass die zweite Ausschreibung sehr wohl berechtigt war und die Stadt nun einen sehr wirtschaftlichen Preis erzielt habe, sagte der Tiefbauamtsleiter. Mit der Planung der beiden anderen Fußgängerbrücken am Eichelkamp und an der Richard-Wagner-Straße (Jugendzentrum Area 51) sei ein Ingenieurbüro beauftragt worden.