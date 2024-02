Neueste Zahlen vorgestellt Hotelgäste übernachten wieder häufiger in Hilden und Haan

Die Hotelbranche in Hilden, Haan und den anderen Städten im Kreis Mettmann sowie in Düsseldorf blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Zumindest signalisiert das die offizielle Beherbergungsstatistik des Landesamtes IT.NRW. Im Kreis Mettmann ist nach den schwierigen Corona-Jahren ein positiver Trend festzustellen. Die Statistik weist 869.004 Übernachtungen aus. Das sind noch 15,8 Prozent weniger im Vergleich zu 2019, aber 14,3 Prozent mehr als 2022. In Düsseldorf seien mehr als 5,4 Millionen Übernachtungen registriert worden. Damit wurde das bisherige Rekordjahr 2019 um 8,2 Prozent übertroffen: „Diese sehr positive Entwicklung spiegelt sich nur bedingt in den Ergebnissen des aktuellen Hotelmarktbarometers der IHK Düsseldorf“, erklärt Marion Hörsken, Geschäftsführerin Branchenbetreuung der IHK, die auch für den Kreis Mettmann zuständig ist. „Das herausfordernde Marktumfeld bereitet vielen Hoteliers Sorgen und drückt die Stimmung merklich.“