7 Fakten über das Hotel am Stadtpark Hier stand schon Angela Merkel unter der Dusche

Hilden · Hotels boten immer wieder die Kulisse für spannende Geschichten. Filmklassiker wie „Psycho“, „Shining“ und „Lost in Translation“ wurden in ihnen inszeniert. Ob das Hotel am Stadtpark in Hilden uns auch etwas zu erzählen hat? Wir haben sieben Fakten über das Haus zusammengetragen.

02.03.2024 , 17:04 Uhr

1910 entwarf Walter Furthmann das Verwaltungsgebäude für das Textilunternehmen Kampf & Spindler, das heutige Hotel am Stadtpark. Foto: Stadtarchiv Hilden

Von Elmar Koenig