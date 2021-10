Am Welthospiztag : Hospizbewegung Hilden stellt ihre Arbeit vor

Die Mitarbeiterinnen der Hospizbewegung Sandra Tombergs (l.) und Elisabeth Klein im Gespräch. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Wer sich über die Arbeit der Hospizarbeit informieren möchte, kann am Samstag, 9. Oktober (Welthospiztag), zwischen 9 und 13 Uhr beim Infostand der Hospizbewegung zwischen altem Markt und Nove-Mesto-Platz vorbeischauen.

(RP) Die Hospizbewegung Hilden präsentiert sich am Samstag, 9. Oktober, von 9 bis 13 Uhr an der Itterbrücke zwischen Alter Markt und Nove-Mesto-Platz mit einem Infostand. Anlass dazu ist der Welthospiztag, der jährlich am zweiten Samstag im Oktober stattfindet. Die Aktion steht unter dem Motto „Niemanden zurücklassen“ und soll erklären, wie schwerstkranken Menschen ein würdiger Abschied ermöglicht werden kann. Darüber hinaus wird auch Angehörigen Unterstützung im Umgang mit dem Sterben eines nahestehenden Menschen gegeben. Interessierte können sich am Infostand über das gesamte Spektrum der Vereinstätigkeit informieren.

Der Hospizgedanke geht zurück auf die englische Krankenschwester Cecily Saunders, die bereits vor etwa 60 Jahren die Themen Tod und Sterben in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellte. Die Hospizarbeit in Hilden baut darauf und bietet seit inzwischen mehr als 20 Jahren Schwerstkranken und ihren Angehörigen ehrenamtliche, ambulante Begleitung an. Am 17. März 1999 wurde der Verein gegründet. Mittlerweile zählt er rund 400 Mitglieder. 40 ehrenamtliche Mitarbeiter kümmern sich um die hospizliche Begleitung, die unabhängig von Weltanschauungen und Konfessionen ist. Wer sich aktiv in der Hospizarbeit engagieren möchte, muss zuvor ein Grund- und Aufbauseminar absolvieren.