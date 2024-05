Hospizbewegung Hilden Sie begleiten todkranke Menschen seit 25 Jahren

„Wir begleiten schwerstkranke und sterbende Menschen in ihrem Zuhause, in Pflegeeinrichtungen und im Krankenhaus“, erklärt Rainer Pennekamp, Vorsitzender der Hospizbewegung. Dabei betone der Verein bis zuletzt das Leben. „Wir schenken Zeit, spenden Trost und helfen im Alltag“, fasst Pennekamp die Arbeit zusammen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten und unterstützen die Angehörigen, damit die Schwerkranken ihre letzte Lebensphase möglichst zu Hause erleben können. Sie möchten die Verwandten und Freunde in der Zeit auch zeitlich entlasten. Und nach dem Tod des Angehörigen stehen die Begleiter weiterhin zur Verfügung: „Der Tod eines nahestehenden Menschen verändert das Leben – wir geben Raum für ein individuelles Gespräch oder ein Gespräch in einer Gruppe“, sagt Rainer Pennekamp.