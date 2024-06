Hospizbewegung Hilden lädt ein Ein Abend in Erinnerung an Hanns Dieter Hüsch

Die Hospizbewegung feiert in diesen Wochen ihr 25-jähriges Bestehen. Dazu gehört auch ein Termin am Mittwoch, 12. Juni. Zu Gast ist ab 19 Uhr im Heinrich-Strangmeier-Saal an der Gerresheimer Straße 20 in Hilden Anna Hüsch, die Tochter des bekannten Kabarettisten Hanns Dieter Hüsch. Hüsch verstarb im Dezember 2005 im Alter von 80 Jahren. Johannes Rau würdigte den gebürtigen Moerser einst als Poeten unter den Kabarettisten. Seine Tochter widmet ihrem Vater einen Abend mit Gedichten, Texten und persönlichen Schilderungen. Unterstützt wird sie dabei am Klavier von Nicolas Evertsbusch.