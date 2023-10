Soziales in Hilden Hospizbewegung bietet Trauerwerkstatt an

Phasen der Trauer werden von Menschen als intensive Lebenszeit wahrgenommen. Oft beginnt in dieser Zeit die Suche nach einem neuen Weg durchs Leben. Um eine für sich gute Richtung einzuschlagen, können Menschen in Trauer ein Angebot in den Räumen der Hospizbewegung am Nove-Mesto-Platz 3a in Hilden in Anspruch nehmen.