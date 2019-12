Hilden : Hospizarbeit ist wertvoll fürs Leben

Hilden Die Hospizbewegung Hilden bietet ab Januar Grundseminar „Leben - Krankheit - Sterben - Tod und Trauer“ an.

Schwer kranke Menschen und Sterbende begleiten, Trost geben, Gesprächspartner sein und im Alltag helfen: Alles das ist Hospizarbeit. Im letzten Lebensabschnitt sind Hospizmitarbeiter für die Menschen da, um ihnen so viel Lebensqualität zu geben, wie es nur irgendwie möglich ist. Die Hildenerinnen Sandra Tombergs (26) und Elisabeth Klein (58) sind zwei von denen, die in der Hospizbewegung Hilden sowohl das Grund- als auch das Aufbauseminar zu ehrenamtlichen Begleiterinnen absolviert haben.

Im Januar beginnt das nächste Grundseminar. Auch mit ein bisschen zeitlichen Abstand sind die beiden Frauen immer noch begeistert von dem, was sie dort über sich selbst und über den Umgang mit Leben und Tod erfahren haben. „Das Grundseminar „Leben – Krankheit – Sterben – Tod und Trauer“ richtet sich an ganz verschiedene Menschen“, erzählt Hospiz-Koordinatorin Ulrike Herwald. Da sind zum einen diejenigen, die ehrenamtliche Hospizarbeit leisten möchten und im Seminar prüfen, ob sie das überhaupt können. Aber auch Betroffene, deren verstorbene Angehörige von den Hospizmitarbeitern begleitet wurden sowie Menschen, die beruflich mit dem Tod zu tun haben und bislang keine Möglichkeit hatten, sich mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen, sind angesprochen.

Termin Das Grundseminar „Leben - Krankheit - Sterben - Tod und Trauer“ bietet die Hospizbewegung Hilden vom 9. Januar bis zum 5. März in der Hummelsterstraße 1 an.

Tombergs und Klein haben beide auch das Aufbauseminar besucht, arbeiten in der Hospizbewegung Hilden, obwohl sie das anfangs gar nicht geplant hatten. „Aber ich habe selten eine so wertschätzende Gemeinschaft erlebt wie hier“, nennt Tombergs einen Grund. Die Schwerkranken und Sterbenden sowie deren Angehörigen sind für diese Hilfe oft dankbar: „Wir bringen den Menschen Ruhe, sind aber auch Partner für offene Gespräche“, sagt Ulrike Herwald. Denn oftmals möchten die Sterbenden ihre Partner oder Kinder schützen, sprechen nicht alles an, was sie beschäftigt. Die Familien erfahren zugleich eine Entlastung, um andere Dinge erledigen zu können, ihre Angehörigen aber zugleich in guten Händen zu wissen. Darüber mehr zu erfahren und sich zugleich auf den Weg zu sich selbst zu machen, dafür bietet das Grundseminar den passenden Raum.