Das ist los am Wochenende Hoppeditz, Neandertaler und Sankt Martin

Konzert Die Jazzband New Orleans Heartbreakers gibt am Sonntag, 12. November, um 11.30 Uhr ein Konzert im Schauplatz Langenfeld zur Veranstaltungsreihe „Jazz im Foyer“. Die Musiker haben sich nicht grundlos nach der ikonischen Südstaatenmetropole New Orleans benannt: Dort treffen besonders viele unterschiedliche Kulturen aufeinander und sorgen für eine spannende und bunte Stadt. Diese diversen Einflüsse zeigen sich auch in der Musik. The Big Easy, wie die Stadt am Mississippi auch genannt wird, ist also nicht umsonst Namensgeberin für die Heartbreakers. „Shake your Body, move your Ass“ ist deren Devise. Karten kosten online 13,84 Euro (schauplatz.de).