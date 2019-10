Bürgermonitor : Holzschnitt liegt seit zwei Jahren herum

An der Einfahrt zum Edeka-Parkplatz an der Walder Straße liegt seit zwei Jahren ein großer Haufen Grünschnitt. .

Hilden Anfang 2018 wurden die Bäume am Ostring zurückgeschnitten. Noch heute liegen Stämme und Äste von dieser Aktion am Straßenrand. Das kann Leser Dieter Imhoff nicht nachvollziehen.

Mit schwerem Gerät hat Straßen NRW Anfang 2017 die Bäume am Ostring zurückschneiden lassen. Einige Zeit lagen die Stämme noch am Straßenrand, dann wurden sie entfernt. Doch nicht überall.

Auf dem Hang am Edeka-Parkplatz liegen bis heute, also fast zwei Jahre später, immer noch Schnittreste und Stämme herum. RP-Leser Dieter Imhoff steht seit Oktober 2018 in regem Kontakt mit der zuständigen Straßen-NRW-Niederlassung in Mönchengladbach. Und er kann die lange Bearbeitungszeit nicht nachvollziehen.