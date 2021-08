Hilden : Hof-Trödel: Über 130 Anmeldungen

Hilden Wer ein geeignetes privates Grundstück hat, kann mitmachen. Getrödelt wird nach Postleitzahl-Bezirken: 40721 trödelt am 21.8.21 (schon jetzt über 50 Stände). 40723 t am 28.8.21. 40724 am 4.9.21.

Das Team um die Plattform #HildenTrödelt besteht aus Marina und Alexander Schorn sowie Steffen Kirchhoff. Die Hildener freuen sich über schon jetzt über 130 Standanmeldungen im gesamten Stadtgebiet, Tendenz steigend. Die Idee zu einem stadtweiten Trödeltag kam dem Ehepaar Schorn schon im letzen Jahr. Zusammen mit dem in Hilden bestens vernetzten Steffen Kirchhoff setzten sie sie um. Denn Nachhaltigkeit, also das weiterverwenden von Gutem, dass Andere nicht mehr benötigen, liegt klar im Trend. Frei nach dem Motto: „Konkurrenz belebt das Geschäft“ werden auf der Plattform www.HildenTrödelt.de Anmeldungen von Standbetreibern angenommen, aufbereitet, und zwei Tage vor Beginn des Trödeltages veröffentlicht. Zur Teilnahme eingeladen waren und sind wieder alle Hildener, ob jung oder alt, die über den Willen und eine geeignete Fläche verfügen: Ein eigenes Grundstück oder einen Platz, der auf privatem Grund liegt, und die Nutzung vom Besitzer erlaubt wird, und die, die sich auf das vielfältige Angebot als Interessenten freuen. Dieses Jahr wird an drei Terminen getrödelt, nach PLZ-Gebieten verteiltt. Auch wenn Hilden nicht besonders groß ist, soll so der Verkehrsaufwand möglichst klein gehalten werden, damit die vielen, verschiedene Stände möglichst fußläufig oder mit dem Fahrrad erreichbar sind: 40721 trödelt am 21.8.21 (schon jetzt über 50 Stände). 40723 trödelt am 28.8.21. 40724 trödelt am 4.9.21. Für das Team ist neben der angesprochenen Nachhaltigkeit auch die Stärkung der nachbarschaftlichen Bindungen und die erhofft steigende Attraktivität der Stadt der hauptsächliche Grund für diese Aktion, zu der ausdrücklich auch Menschen der angrenzenden Städte und Bezirke als Interessenten eingeladen sind: besuchen Sie doch mal wieder das schöne Hilden!