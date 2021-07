Nach Hochwasser in Hilden : Bauhof entsorgt 450 Tonnen Sperrmüll

Nach Hochwasser in Hilden

Die Müllwerker sammelten am Straßenrand mehr als 350 Tonnen Sperrmüll ein. Über 100 Tonnen brachten die Bürger selbst zum Bauhof. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Seit dem 19. Juli haben Mitarbeiter der Stadt den Inhalt der vollgelaufenen Keller abtranspotiert. Dafür wurden zahlreiche Überstunden gemacht, Bedienstete aus anderen Abteilungen abgezogen, andere Arbeiten blieben liegen. Bauhofleiter zieht Bilanz.

Freitag haben sie es geschafft – und sie sind geschafft. Bis zu 27 Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben zwei Wochen lang nichts anderes gemacht als Tag für Tag den Inhalt überfluteter Keller und Wohnungen in Hilden wegzuschaffen. Mit bis zu 14 Fahrzeugen haben sie über 500 Stellen im Stadtgebiet angefahren und dort mehr als 350 Tonnen Sperrmüll abtransportiert, berichtet Bauhofleiter Ulrich Hanke. Über 100 Tonnen Sperr- und Kleinmüll seien seit dem 19. Juli von betroffenen Bürgern selbst auf dem Wertstoffhof Auf dem Sand abgegeben worden.

Das ist eine wahre Sperrmüll-Flut nach der Wasserflut. Um die Dimension deutlich zu machen. Zu normalen Zeiten werden rund 500 Tonnen Sperrmüll in Hilden eingesammelt – aber nicht in knapp zwei Wochen, sondern in einem ganzen Jahr!