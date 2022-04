Symposium in Hilden : Hochkarätige Referenten im Schulzentrum

Hilden Im Juni treffen sich Experten im evangelischen Schulzentrum Hilden, um an der Gerresheimer Straße unter dem Titel „Mensch.Maschine.Algorithmus“ über digitale Bildung und den Einsatz von künstlicher Intelligenz zu sprechen.

(epd) Mit digitaler Bildung und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in Bildungsprozessen befasst sich ein Symposium am 8. Juni im evangelischen Schulzentrum an der Gerresheimer Straße 74 in Hilden. Veranstalter der Tagung „Mensch.Maschine.Algorithmus“ ist die Bildungsabteilung der Evangelischen Kirche im Rheinland, wie das Landeskirchenamt in Düsseldorf mitteilte. Die Veranstaltung wendet sich den Angaben zufolge an Mitarbeiter aus dem gesamten Bildungsbereich von Kita über Schule, Jugendarbeit, Erwachsenenbildung bis hin zu Senioreneinrichtungen – und zwar bundesweit.