Kriminalität in Hilden Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Ein mutmaßlicher Drogendealer wurde am Donnerstag, 14. Dezember, in Hilden von der Polizei festgenommen. Gegen 17 Uhr kam es an der Hochdahler Straße zum Zugriff. Die Beamten kamen dem 35-Jährigen auf die Spur, weil sich aus seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus intensiver Cannabis-Geruch ausbreitete. Erst nach mehrmaligem Klingeln und Klopfen der Polizei öffnete der Mieter die Tür. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf durchsuchten die Beamten die Wohnung des Mannes. Dabei stellten sie verschiedene Cannabis-Erzeugnisse mit einem Gewicht von etwa 3,3 Kilogramm sowie Pflanzentöpfe mit Resten von Cannabis-Pflanzen fest, die auf die Erzeugung von Cannabisprodukten hinwiesen und allesamt beschlagnahmt wurden. Zudem fanden sie bei dem Mann bisher nicht identifizierte Substanzen sowie mehrere hundert Euro Bargeld, welches den illegalen Handel mit den gefundenen Produkten vermuten lässt. Sollte sich der Verdacht des gewerbsmäßigen Handels mit der Droge bestätigen, muss der Mann mit einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr rechnen.