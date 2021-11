Hilden : Kennzeichen-Diebe stehlen Kraftstoff an Tankstelle

Hilden Zwei Männer sind am Donnerstag (4. November 2021) gegen 18 Uhr mit gestohlenen Kennzeichen an einer Tankstelle an der Gerresheimer Straße in Hilden Zeugen aufgefallen. Einer der Männer verließ die Tankstelle, ohne zu bezahlen. Der andere beschädigte beim Zurücksetzen ein anderes Fahrzeug und beging Unfallflucht.

Ein grauer Opel Corsa sei auf das Gelände gefahren, der Fahrer sei ausgestiegen und habe an den linken Zapfsäulen getankt. Etwa zur gleichen Zeit sei ein weiteres Fahrzeug - ein anthrazitfarbener 3er BMW - auf das Tankstellengelände gefahren. Der Fahrer des BMW sei zunächst rechtsseitig an den Zapfsäulen vorbei gefahren und habe dann in Richtung des Audi zurückgesetzt. Dabei touchierte er den Audi und beschädigte ihn an der linken hinteren Stoßstange. Der Fahrer des Corsa sowie der Fahrer des BMW kannten sich augenscheinlich, da der Corsa-Fahrer den BMW-Fahrer freundschaftlich auf den Unfall aufmerksam machte. Der BMW verließ daraufhin fluchtartig das Tankstellengelände über die Ausfahrt an der Mozartstraße in Fahrtrichtung Auf dem Sand, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Corsa folgte dem BMW, ohne den getankten Kraftstoff zu bezahlen. Am schwarzen Audi entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Im Zuge der Ermittlungen stelle sich heraus, dass die Kennzeichen an beiden Fahrzeugen gestohlen waren. Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden. Der Fahrer des anthrazitfarbenen 3er BMW soll etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Er sah wie ein „Südländer“ aus und hatte schwarze, kurze, lockige Haare. Der Fahrer des grauen Opel Corsa soll etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Auch er sah wie ein „Südländer“ au und trug schwarze Kleidung sowie schwarze, kurze, glatte Haare. Die Polizei in Hilden bittet um Hinweise und fragt: Wer hat die Situation an der Tankstelle ebenfalls beobachtet und kann Angaben zu den beiden gesuchten Männern machen? Die Wache in Hilden ist unter der Nummer 02103 898-6410 erreichbar.