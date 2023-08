Umwelt in Hilden Hitzeaktionsplan für Hilden in Arbeit

Hilden gilt aufgrund seiner Lage in der Rheinebene zu den hitzebelasteten Städten in Nordrhein-Westfalen, stellt das Bürgermeisterbüro in seiner Pressemitteilung fest. Und weiter: „Die dichte Bebauung verstärkt die Hitzebelastung in der Stadt zusätzlich. Extreme Hitzeperioden, die im Zuge des Klimawandels immer häufiger auftreten, stellen daher ein erhebliches Risiko für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung dar.“ Bürgermeister Claus Pommer zeigt sich zuversichtlich: „Der Hitzeaktionsplan wird uns helfen, unsere Stadt besser auf die Herausforderungen des Klimawandels vorzubereiten.“ Damit das gelingen kann, werden Fördergelder ins Spiel gebracht. Das Land unterstützt die Klimavorsorge in seinen Kommunen.