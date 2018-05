Die Woche in unserer Stadt: Hitze stört den Autoverkehr erheblich

Hilden Der Beginn dieser Woche war in und um Hilden geprägt von viel. viel Verkehr. Dauerstau rund ums Kreuz, Ausweichstrecken komplett dicht, stop-and-go bis zum Geht-nicht-mehr.

Da wurde noch mal Gas gegeben, obwohl das Stauende schon in Sicht war: Prima, mit dem jähen Abbremsen verlängert sich der vorhandene Stau nochmals. Da jagte ein "Kavalierstart" an den Ampeln rund um den Gressard-Platz den anderen: nicht darüber nachdenken, was passieren würde, träte in diesem Moment ein Mensch aus Versehen auf die Fahrbahn. Da gibt es offensichtlich nicht einen einzigen Fahrer auf den Hauptstraßen, der einmal in seinen Rückspiegel schaut: Dann hätte dieser gesehen, dass er durch seine viel zu große Lücke zum Vordermann einen anderen hinter ihm daran hindert abzubiegen. Der muss nun ebenfalls vor der roten Ampel warten, die ihm gar nicht gilt.