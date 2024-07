Hitze in Hilden und Haan Endlich ist der Sommer da

Am Freitag planschten viele Hildener und Haaner bei bis zu 28 Grad im Waldbad, diesen Samstag sollen es noch einmal ein paar Grad mehr werden. Wir haben den Sommer in Bildern eingefangen – damit er auch in der kommenden Woche nicht in Vergessenheit gerät. Dann nämlich soll es wieder kälter werden, auch Regen ist angesagt. Mal schauen, wann der erste Radiosender den (verregneten) Sommerhit von 1975 wieder hervorkramt.