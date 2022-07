In Hilden war es wie vielerorts in Nordrhein-Westfalen sehr heiß. Deutlich über 30 Grad zeigte das Thermometer. Auf dem Asphalt in der Fußgängerzone und auf Autos waren die Temperaturen nochmals deutlich höher. Das Fabry-Denkmal war über 50 Grad heiß. Ein Rundgang mit dem Fieberthermometer in Hilden.