Grüne reagieren auf DUH-Ranking Wasserflächen und mehr Pflanzen könnten Hitze lindern

Auf das „mäßige Abschneiden“ im DUH-Ranking reagiert nun die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in Hilden. Die Stadt sei nicht ganz unvorbereitet auf höhere Temperaturen in der Zukunft, erklärte Fraktionsvorsitzende Helen Kehmeier. Die Stadtverwaltung habe nicht zuletzt aufgrund der Beharrlichkeit ihrer Fraktion mit der Entwicklung eines Hitzeaktionsplans einen „Schritt in die richtige Richtung“ machen können. Unterstützt worden sei dieses Projekt vonseiten der Stadtverwaltung durch Sozialdezernent Sönke Eichner und seinem Team.