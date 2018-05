Hilden: Hitdorfer Museum zeigt Steinzeit-Beile

Hilden Die 7000 Jahre alten Ausstellungsstücke wurden beim Pflügen eines Ackers in Voigtslach gefunden.

Ganz besonders seltene Exemplare sind im Hitdorfer Heimatmuseum Am Werth zu sehen, seit dort kürzlich die Ausstellung "Von der Mühlenstraße zur Hitdorfer Straße" eröffnet wurde: Es handelt sich um rund 7000 Jahre alte Steinbeile aus der Jungsteinzeit. Einer gilt sogar als einzigartig, wie das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege dem Finder bescheinigte. Dieser heißt Johannes Gladbach und feierte am 10. April seinen 83. Geburtstag. Inzwischen ist es 40 Jahre her, dass der Landwirt die seltenen Fundstücke entdeckte, während er in Voigtslach seinen Kartoffelacker umpflügte. Aufgefallen sind die Teile erst, als sie in der Kartoffelsortier-Maschine hängenblieben.