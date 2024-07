Historische Fotos Hildens spannende Luftfahrt-Geschichte

Zwei Flugplätze gab es in Hilden, auch war der Vater des amerikanischen Mondfahrt-Programms Gast in der Itterstadt. Unser Blick in die Luftfahrtgeschichte der Itterstadt startet mit dem Luftschiff Graf Zeppelin. Es landete zwar nicht in Hilden, begeisterte aber die gesamte Bevölkerung, die gerade dem Festzug der Feuerwehr in der Innenstadt folgte. Der Zug wurde kurz unterbrochen, damit alle nach oben schauen konnten. Das war im Juli 1930.