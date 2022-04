Widerstand gegen Hitlers Diktatur

Der Widerstand gegen die Nationalsozialisten ist in Hilden am Anfang noch laut, wird aber mit der Zeit leiser. Doch er verstummt nie. Das Deutsche Haus an der Benrather Straße 20 ist vor 1934 das Volkshaus. Hier treffen sich linke Gruppierungen und Parteien. Die SA stürmte das Lokal häufig, so auch am 19. Februar 1933, kurz nach der Machtübergabe an die Nazis. Im Dritten Reich steht eine Fliegerbombe als Denkmal.