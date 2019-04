Ausbildungsstätte fällt weg : Hiobsbotschaft für die Feuerwehr

Am Schalbruch löscht die Feuerwehr vor einigen Wochen einen Schwelbrand in der sechsten Etage eines Hochhauses. Foto: Tobias Dupke

Hilden Die Düsseldorfer Feuerwehrschule nimmt künftig keine Kandidaten mehr aus Hilden auf. Die Nachricht trifft Stadtverwaltung und Wehrführung in einer Zeit, in der es in der Hildener Berufsfeuerwehr ohnehin rumort.

Die Nachricht kam nicht ganz unerwartet, aber in ihrer Dramatik doch überraschend: Die Feuerwehrschule der Stadt Düsseldorf, die bisher auch Feuerwehrleute für die hauptamtliche Wehr der Stadt Hilden mit ausgebildet hat, wird ab dem kommenden Jahr keine Schüler außerhalb der eigenen Stadtgrenzen mehr annehmen.

Dies teilten der Erste Beigeordnete der Hildener Stadtverwaltung, Norbert Danscheidt, und Feuerwehrchef Hans-Peter Kremer jetzt in einem Gespräch mit unserer Redaktion mit. Grund: Die Düsseldorfer benötigten sämtliche Kapazitäten künftig für die eigenen Kräfte. „Ich hatte gehofft, dass wir wenigstens unsere Leute für das kommende Jahr, die eigentlich schon akzeptiert waren, noch unterbekommen – aber offenbar ist der Belegungsdruck in der Landeshauptstadt wie nahezu überall zurzeit extrem hoch“, berichtet Kremer.

Info

Im Moment telefonierten alle betroffenen Kommunen hektisch herum, um die eigenen Kandidaten noch irgendwo unterzubringen. „Wir haben jetzt zwei unserer Leute nach Aachen vermitteln können“, sagt der Feuerwehrchef. „Aber eine Dauerlösung kann so etwas natürlich nicht sein.“

Die Nachricht fällt mitten hinein in eine Zeit, in der es bei der Feuerwehr ohnehin rumort: in den vergangenen Wochen gab es mehrfach Kritik aus den eigenen Reihen.

Einige Beispiele:

- Die Fluktuation bei der Feuerwehr ist enorm. Altgediente Kräfte kündigten, gleichzeitig werde noch unerfahrener Nachwuchs auf die freigewordenen Stellen gesetzt.

- Schichten, die mit zehn Leuten besetzt sein müssen, sollen mit acht Personen gefahren worden sein.

- Die Engpässe führten zu gefährlichen Situationen: Angeblich weist der Dienstplan aus, dass einzelne Feuerwehrleute zwei 24-Stunden-Schichten hintereinander absolviert haben.

- Praktikanten sollen als vollwertige Einsatzkräfte losgeschickt worden sein.

In einer ersten Reaktion wies Feuerwehrchef Kremer die Behauptungen weitgehend zurück, räumte allerdings für den vergangenen Monat März ein, tatsächlich vier mal im Dienstplan mit einer Acht-Mann-Besetzung verzeichnet zu sein. Dies sei zweifellos so nicht vorgesehen: „Aber was wollen Sie machen, wenn sich am Morgen vier Mann auf einmal krank melden.“ Meistens gelinge der personelle Ausgleich trotzdem, zumal eine Person als morgendliche Bereitschaft zusätzlich eingeteilt werde – Einsatzbereitschaft und Schlagkraft würden aber auch so nicht leiden: „In diesen Einzelfällen wird die freiwillige Feuerwehr im Brandfall sofort mit alarmiert“, sagt Kremer – auf jeden Fall fahre kein Praktikant als Lückenbüßer mit, „obwohl jeder einzelne von der Ausbildung her voll einsatzfähig wäre“. Die Praktikanten würden noch nicht einmal in der Statistik geführt. Vorwürfe wie Doppelschichten seien frei erfunden ließen sich über den nicht manipulierbaren Dienstplan auch nicht belegen, argumentiert die Feuerwehrspitze.

Dass zurzeit einiges an Unruhe in der Berufsfeuerwehr zu verzeichnen ist, leugnen Kremer und Norbert Danscheidt allerdings nicht. Sie erklären es nur anders: „Europäische und deutsche Gesetzesänderungen haben es der Feuerwehr in den vergangenen Jahren nicht gerade leicht gemacht“, betont der Beigeordnete. Und die Suche vieler Städte nach Fachkräften im Bereich der Brandbekämpfung habe dazu geführt, dass manch ein erfahrener Kollege, der andernorts wohnt, beruflich plötzlich in seiner Heimatgemeinde einen Platz gefunden habe. „Klar bringt das Unruhe, wenn dann Leute nachrücken, die noch nicht so alteingesessen sind“, räumt Kremer ein. Daraus den Schluss zu ziehen, die Einsatzbereitschaft leide, hält er aber für unzutreffend. Gleichwohl muss auch er zugeben, dass es in der Wehr zurzeit an mehreren Stellen brodelt. Sei es durch die Rahmenbedingungen oder aber auch durch Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich unter einzelnen Personen.. Diese habe unter anderem dazu geführt, dass Wachführerbesprechungen über Monate hinweg ausgefallen sind. Kremer hat inzwischen vermittelnd eingegriffen und moderiert nun diese Veranstaltungen.

Äußerungen von Unzufriedenheit hört man allerdings auch aus der Freiwilligen Feuerwehr. Hier stört insbesondere die „kaum vorhandene Willkommenskultur“, wie es hinter vorgehaltener Hand immer wieder heißt. Neue Kollegen der Berufswehr würden nicht vorgestellt, außerdem beschränke sich der Dank für die erbrachten Leistungen von Seiten der Stadt auf einen Händedruck der Bürgermeisterin. In anderen Städten bekämen Feuerwehrleute freien Eintritt in Schwimmbäder, Karten für Bundesliga-Fußball und ähnliche Anerkennungen.

Danscheidt verweist darauf, ein Vorstoß der Allianz für Hilden habe in dieser Hinsicht bereits stattgefunden – sei aber im Haupt- und Finanzausschuss mit Mehrheit abgelehnt worden. Inzwischen gebe es einen Prüfauftrag der SPD, der in der nächsten Ratssitzung behandelt werde. Er verspricht, die Kritik ernstzunehmen und würde die Kritiker „gerne zum Gespräch einladen“. Gleichwohl gebe es gesetzliche Entwicklungen, gerade im Bereich der Hauptamtlichen Wache, die er nicht beeinflussen könne. Die Feuerwehrschule sei so ein Beispiel: „Wir werden uns bemühen, dass der Kreis Mettmann eine eigene Schule auf die Beine stellen kann“, kündigt der Dezernent an. Garantiert werden könne das aber nicht.