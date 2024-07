Noch Plätze frei Hilfe für Kinder bei Trennung der Eltern

Eltern, die sich trennen oder sogar scheiden lassen – das bedeute für die Kinder in aller Regel eine besonders schwierige Zeit, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung der Diakonie. „Aber in unserer TuSch-Gruppe bieten wir dir einen sicheren Ort, um deine Gefühle zu teilen und zu verstehen, dass es okay ist, traurig, wütend oder ängstlich zu sein“, heißt es weiter. „Wir sind da, um dir zu helfen, mit deinen Gefühlen und Konflikten umzugehen.“