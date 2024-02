Hildorado und Waldbad Hildener Schwimmbäder erhöhen Preise

Die Stadtwerke erhöhen die Eintrittspreise für ihr Hallenbad und ihr Freibad: „Ab 1. März steigen die Preise im Hildorado und im Waldbad“, erklärte Unternehmenssprecherin Sabine Müller am Montag. „Die beliebten Hildener Sport- und Freizeitbäder müssen die Eintrittspreise in allen Tarifen anheben. In den letzten beiden Jahren führten insbesondere hohe Energiekosten, die allgemeine Inflation und Tarifrunden für die Beschäftigten zu großem Druck auf den wirtschaftlichen Schwimmbadbetrieb.“