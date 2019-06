Hilden : Hildorado schließt für zwölf Tage

Hilden Für die jährliche Generalwartung schließt das Hildorado an der Grünstraße von Montag, 24. Juni, bis Freitag, 5. Juli. In den zwölf Tagen werden die gesamte Ausstattung und die technischen Anlagen kontrolliert.

Außerdem können dann Großreinigungs- und Sanierungsaufgaben erledigt werden. Zum Beispiel steht jährlich die Überprüfung der Dachkonstruktion durch einen Sachverständigen an. Dazu werden meterhohe Gerüste in die geleerten Becken gestellt.

In diesem Jahr sind zusätzlich zwei große Sanierungsmaßnahmen geplant: So sanieren Fachfirmen einen der Betonbehälter für Schwallwasser. Dieser Behälter ist etwas mehr als 100 Kubikmeter groß. Seine Aufgabe ist es, aus den Schwimmbecken überlaufendes Wasser aufzunehmen und zur Reinigung weiterzuleiten. Außerdem werden zwei stromintensive Umwälzpumpen erneuert, die das Wasser im Freizeitbecken ständig in Bewegung halten. Ein Energie-Audit hat die beiden Pumpen als Energiefresser entlarvt; ein Austausch reduziert den Verbrauch und schont die Umwelt.