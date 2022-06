Hallenbad in Hilden : Hildorado bleibt für Wartung zwölf Tage geschlossen

Hallenbad in Hilden

Hilden Schwimmer können in der Zeit vom 13. bis 24. Juni ins Waldbad ausweichen. Das komplette Bad wird kontrolliert, Schäden werden repariert, die Becken gereinigt.

(RP) Die gesamte Ausstattung und die technischen Anlagen müssen kontrolliert, Reparaturen und Großreinigungsaktionen vorgenommen werden: Von Montag, 13. Juni, bis Freitag, 24. Juni, ist das Hildorado geschlossen. In dieser Zeit findet die Generalwartung statt.

„Viele dieser Sanierungsaufgaben würden den laufenden Schwimmbetrieb nur stören oder wären gar nicht möglich“, erklärt Stadtwerke-Sprecherin Sabine Müller. Seit der Eröffnung am 11. September 1993 werde das Hildorado jährlich auf diese Weise gewartet, sodass es auch heute in einem guten Gesamtzustand sei. „Zum Beginn der Sommerferien am Samstag, 25. Juni, öffnet das Hildorado dann wieder seine Türen für Bade- und Saunagäste“, erklärt Sabine Müller weiter.