Reformationskirche : Hildens Wahrzeichen braucht Förderer

Hilden In Hilden gibt es rund 160 Vereine und Verbände. Nicht alle sind bekannt. Heute stellen wir den Förderverein Reformationskirche vor.

Die Reformationskirche am alten Markt ist das Wahrzeichen Hildens – und ein kulturhistorisches Bauwerk von hohem Rang. Die rund 800 Jahre alte Kirche zählt neben zwei weiteren Kirchen in Neuss (Quirinus Münster) und Essen (Abteikirche St. Ludgerus) zu den bedeutendsten, im romanischen Stil erbauten Emporenbasiliken am Niederrhein. „Die um 1225 erbaute Kirche, die als St. Jakobus bis 1650 ein katholisches Gotteshaus war, steht auf den Grundmauern einer noch älteren fränkischen Langkirche“, erklärt Pfarrer Ole Hergarten. Er hätte die Historie gern künftig wissenschaftlich aufgearbeitet.