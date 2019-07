Hilden : Hildens neue Gleichstellungsbeauftragte

Kirsten Max löst Monika Ortmanns ab, die in den Ruhestand geht. Max setzt auf Teilhabe und Kooperation.

Einen guten Einblick in ihr neues Aufgabengebiet hat Kirsten Max bereits in den letzten Monaten als stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte bekommen. Die Beauftragte setzt sich zum Beispiel bei der Vergabe von Führungspositionen für die Gleichstellung von Frau und Mann ein. In Sachen Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützt sie die Verwaltungsführung sowie die Fachämter. Außerdem berät und informiert sie die Beschäftigten. Für mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern arbeitet die Gleichstellungsbeauftragte mit Bürgern, Parteien, sozialen Trägern sowie Institutionen zusammen. „Erfolgreiche Angebote meiner Vorgängerin werde ich aufgreifen und bei Bedarf weiterentwickeln“, erklärt Kirsten Max. „Um das Thema Gleichstellung noch mehr in den Fokus zu rücken, lade ich darüber hinaus alle Hildener Frauen und Mädchen ein, aktiv an einem neuen Konzept mitzuwirken.“ Welche Themen drängen aktuell? Welche Angebote fehlen noch in Hilden? Wo braucht es mehr Unterstützung? Die Fragebögen sind ab September unter www.hilden.de/gleichstellung und an der Infothek des Rathauses erhältlich. Die Antworten dienen Kirsten Max als Planungsgrundlage.