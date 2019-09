Marktbeschicker : Völlig von den Socken

Henner Schmitz verkauft seit Jahrzehnten Strümpfe und Nachtwäsche auf dem Hildener Wochenmarkt.

Wenn man vom alten Markt aus über das Itterbrückchen Richtung Nové-Mesto-Platz geht, ist der Stand, an dem Henner Schmitz Socken, Strümpfe und Nachtwäsche anbietet, der erste rechts auf dem Markt. Was seine Biographie als Marktbeschicker anbetrifft, ist er auch schon sehr lange dabei. Bereits auf dem alten Markt, als es die Wohnbebauung noch nicht gab, hat er Textilien, zunächst Kinderbekleidung, angeboten und noch heute kommen Kunden, deren Kinder er hat aufwachsen sehen.

Das wachsende Angebot von Discountern bei Kindersachen hat ihn schließlich zu einer Umstellung des Sortiments bewogen. Heute ist er Spezialist für Socken und Strümpfe. „Was meine Auswahl betrifft, so kann ich durchaus behaupten, dass die größer als im stationären Handel ist“, so Schmitz, der Mitte der siebziger Jahre einmal Architektur studiert hat.

Hauptmarkt auf dem Nove-Mesto-Platz in der Innenstadt: mittwochs von 7 bis 13 Uhr, samstags von 7 bis 13.30 Uhr.

Um sein Studium zu finanzieren hat er nicht wie viele Kommilitonen in Kneipen gejobbt oder ist Taxi gefahren, sondern hat den Textilhandel für sich entdeckt. „Da bin ich irgendwie hängengeblieben, habe es aber nie bereut“, beteuert Schmitz, der dank neuer Hüfte und drei Monaten Zwangspause wieder mit Elan dem Marktgeschäft nicht nur in Hilden, sondern auch in Solingen, Leverkusen und Wermelskirchen nachgeht.