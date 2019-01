Hilden: Hildens Kindern fehlen die Seilbahnen

Hilden Im Oktober hat es einen Unfall gegeben, bei dem ein Seil gerissen ist – das Mädchen hat sich nur erschreckt und blieb glücklicherweise unverletzt. Die Stadt hat daraufhin alle Seilbahnen in Hilden außer Betrieb genommen. Bis auf eine werden sie frühestens im Laufe des Jahres 2020 ersetzt.

Tobias Dupke arbeitet als Leitender Regionalredakteur bei der Rheinischen Post in Hilden. Dort ist er Lokalchef und darüber hinaus für die Redaktionen Langenfeld, Mettmann, Ratingen und Leverkusen zuständig. Der diplomierte Biologe hat bei der Rheinischen Post volontiert, arbeitete im Anschluss fünf Jahre für Axel Springer bei der Welt-Gruppe unter anderem in Berlin.

Aber nicht nur am Topsweg fehlen Seilbahnen: Sechs Stück gibt es insgesamt auf den Spielplätzen in Hilden – und alle sind momentan außer Betrieb.

Das ist im Oktober 2018 auf dem Kinderspielplatz Hummelsterstraße tatsächlich auch passiert: Ein Mädchen ist mit der Bahn gefahren, und an der Talstation ist das Stahlseil gerissen. „Glücklicherweise ist das Kind nicht tief gefallen und hat keine Verletzungen davongetragen“, berichtet Ulrich Hanke, Leiter des Zentralen Bauhofs. „Den Stahlseilen sieht man den Verschleiß nicht an, sie reißen ganz plötzlich.“

Die Entscheidung, die Seilbahnen auszutauschen, fällt zu einem ungünstigen Zeitpunkt: Der Haushalt für das kommende Jahr ist bereits auf dem Weg, Mittel für die Seilbahnen sind lediglich für den Spielplatz am Oerkhaushof eingeplant. „Diese war bereits im Vorjahr stillgelegt worden, weil der Rutschmechanismus defekt war“, erklärt die Stadtsprecherin. Bei allen anderen Spielplätzen läuft es darauf hinaus, dass erst 2020 Mittel bereitgestellt werden. Das heißt, dass die Hildener Kinder noch über ein Jahr warten müssen, bis sie in der Itterstadt wieder Seilbahn fahren können.

Das möchte Stella Söffler nicht einfach so hinnehmen. Die junge Hildenerin hat eine Unterschriften- und Spendensammelaktion ins Leben gerufen. „Ich habe 74 Unterschriften und 466 Euro sammeln können“, sagt sie. Söffler ist Spielplatzpatin der Anlage am Topsweg und möchte, dass auch dort die Seilbahn möglichst schnell ausgetauscht wird. „Ich habe schon einmal eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Damals war ich zehn Jahre alt. Die Schaukel, die damals mit unserer Unterstützung gebaut wurde, steht heute noch auf dem Spielplatz am Topsweg.“ Was damals funktioniert hat, kann heute wieder funktionieren, dachte sie sich, als die Seilbahn abgebaut wurde.