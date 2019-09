Grundschule im Kalstert

Leitbild

Besonderen Wert legen wir darauf, als Team zusammenzuarbeiten, das an beiden Standorten denselben Zielen und Werten folgt. Das Kollegium arbeitet mit großer Freude und Verantwortung mit den Kindern und setzt Ziele, die an den besonderen Herausforderungen unserer Zeit und an den Bedürfnissen und Voraussetzungen, die die Kinder mitbringen orientiert sind. So werden Kinder auf ihrem schulischen Weg begleitet und bekommen die Chance, das im Elternhaus und Kindergarten Erlernte weiter auszubauen, neue Lernwege zu erleben und bewusst und selbstgesteuert ihren Lernweg mitzugestalten. Die sich aus dem schulischen Leben ergebenden Aufgaben und Anforderungen können erfüllt werden, wenn Lehrerinnen, Eltern, Kinder, Hausmeister, Sekretärin, Betreuung und OGS sich als Individuum und im Team mit der Schule verbunden fühlen und die Schule so ein Haus des Lebens und Lernens sein kann, in dem alle Menschen in ihren Besonderheiten angenommen werden und Wege der Weiterentwicklung gehen können.

Betreuungsangebote

VGS, OGS am Standort Kalstert 8-16 Uhr, an der Walder Straße von 7-17Uhr und freitags von 7-16Uhr, mit der Möglichkeit für die Kinder, in der Zeit von 7-8 Uhr zu frühstücken. Ganztagsklasse (mit Unterricht am Nachmittag, Kinder bleiben im Klassenverbund) am Kalstert.

Besonderheiten

Lauffest, JeKits, zwei Standorte (Kalstert, Walder Straße)