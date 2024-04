Es fehlen 150 Brandbekämpfer Feuerwehr intensiviert ihre Bemühungen um Freiwillige

In Hilden ist man sich dieses Problems bewusst und möchte Maßnahmen dagegen ergreifen. Mit einer umfangreichen Marketingkampagne sollen Freiwillige für den Dienst am Schlauch gewonnen werden. Über Social-Media-Plattformen macht man bereits auf sich aufmerksam, um auch in den Fokus der Jüngeren zu geraten. So findet sich beispielsweise auf Instagram der Kanal „feuerwehrhilden“, der die vielfältigen Aufgaben der Einsatzkräfte vorstellt. Einige Eindrücke aus den vergangenen Tagen: Die Bilder zeigen die Beseitigung einer Ölspur, zu sehen ist ein Video mit der Landung eines Hubschraubers auf dem Gelände der Wache, und auch der Brand einer Gartenlaube im Süden der Stadt bot Material für eine Veröffentlichung in dem Kanal.