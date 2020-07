Hilden : Erster Trödelmarkt in Corona-Krise

Am Sonntag gibt es wieder einen Trödelmarkt auf dem Selgros-Parkplatz in Hilden. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

(tobi) Am Sonntag können Trödelfans auf Selgros-Parkplatz auf Schnäppchenjagd gehen. Allerdings gelten strenge Sicherheitsvorschriften und Maskenpflicht auf dem Gelände.

Die Durststrecke für Trödelfans ist vorbei: Am Sonntag, 12. Juli, findet in Hilden wieder ein Trödelmarkt statt. Auf dem Parkplatz des Selgros-Großhandels an der Oststraße bieten Verkäufer von 11 bis 18 Uhr ausgemusterte Kleidung und weiteren Trödel an – und zwar unter besonderen Corona-Regeln. Der Markt am Sonntag ist der erste in Hilden seit Beginn der Corona-Krise.