Hilden : Alle Elbsee-Schüler werden zu Artisten

Hilden Zum 5. Mal konnten die Grundschüler eine Woche lang Zirkusluft geschnuppert. Großer Auftritt in der Manege.

Zwei Aufführungen haben die Kinder der Grundschule Elbsee zusammen mit dem Zirkus Casselly auf die Beine gestellt. Bestandteil der Show waren unter anderem kleine Fakire, die Tricks mit Feuer zeigten, Zauberer, Bauchtänzer und Akrobaten. Alle vier Jahre kommt der Zirkus Casselly mit Tieren und Artisten auf den Schulhof der Grundschule Elbsee am Schallbruch und lässt die Schüler in die Welt eines Zirkus eintauchen: „Am Montag haben wir mit einem Gottesdienst angefangen und den Kindern zum Reinschnuppern alle Zirkusworkshops vorgestellt, für die sie sich dann am Dienstag je nach Wunsch gemeldet haben. Mittwoch hatten wir einen bunten Programmabend mit Aufführungen vom Schul-Orchester sowie der Tanz-AG, Donnerstag haben die Kinder die Zirkusaufführung geprobt und am Freitag war die Generalprobe“, fasst Rektorin Christiane Gierke eine aufregende Woche für Schüler, Lehrer und Eltern zusammen. 2003 vor 16 Jahren war der Zirkus Casselly zum ersten Mal am Schalbruch zu Gast: „Wir möchten eine Schule der Einzigartigkeit sein und die Fähigkeiten der Kinder ausbauen. Außerdem ist uns Gemeinschaft sehr wichtig. Deshalb haben wir das Zirkus-Projekt angefangen“, erzählt Gierke.