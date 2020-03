Hilden : Alkenings gegen Umweltspur auf A46

Hilden Düsseldorfs OB regt an, rechten Fahrstreifen zeitweise für normalen Verkehr zu sperren.

„Das ist keine besonders gute Idee“, sagt Birgit Alkenings. „Wir spüren ja heute schon die Auswirkungen, wenn die Autobahn dicht ist – dann kommt es auch auf den Straßen in Hilden zu deutlich mehr Verkehr und zu Staus.“ Sollte tatsächlich eine Spur der A46 für den normalen Verkehr gesperrt werden, befürchtet sie den Verkehrsinfarkt für Hilden. Sie fordert stattdessen gemeinsam mit der Rheinbahn die Freigabe des Standstreifens im Berufsverkehr für Linienbusse. Morgens müsste der Standstreifen in Richtung Düsseldorf von der Rheinbahn genutzt werden dürfen, nachmittags in die andere Richtung – signalisiert durch ein Leitsystem. „Ich würde mich freuen, wenn auch die Nachbarstädte wie Haan und Erkrath weiter an diesem Plan mitarbeiten“, sagt Alkenings. Ziel müsse sein, den Busverkehr nach Düsseldorf zuverlässiger und schneller zu gestalten. „Auf dem Münchner Autobahnring ist das schon seit Jahren möglich – ich frage mich, warum wir hier bei uns so lange darum kämpfen müssen“, so Alkenings.