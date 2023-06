DARC Hilden Völkerverständigung über Funk

In Zeiten von Internet und Telefon geraten andere Kommunikationskanäle schnell in Vergessenheit. So auch das Funken — könnte man zumindest meinen. Doch was für viele nur ein Relikt aus alten Zeiten ist, wird weltweit immer noch praktiziert. Alleine in Deutschland gab es 2022 nach Auskunft der Bundesnetzagentur über 60.000 zugelassene Funker. Rund 32.000 davon sind im Deutschen-Amateur-Radio-Club, 38 im Ortsverband Hilden organisiert.